Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ordu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.