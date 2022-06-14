Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.
Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.
Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa