Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama - Haberler

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Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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