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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 11 Şüpheliye İşlem

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, 11 Şüpheliye İşlem
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Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirerek mücadelesine devam ediyor.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı, 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında 2,83 gram metamfetamin, 5,08 gram sentetik kannabinoid ve 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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