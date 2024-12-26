Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama, 13 Adli İşlem
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34,2 gram metamfetamin, 0,83 gram sentetik kannabinoid ve 1,57 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 13 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 34,2 gram metamfetamin, 0.83 gram sentetik kannabinoid, 1.57 gram esrar, 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU