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Ordu'da uyuşturucu madde imal eden yaşlı şahıs gözaltına alındı

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Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen yaşlı şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelinin evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen yaşlı şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi ekipleri, ihbar üzerine Altın Ordu ilçesine bağlı Yağızlı Mahallesi'nde E.Z.'nin (64) ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada; 64 kök kenevir bitkisi, 580 gram kubar esrar, 20 ml. kenevir yağı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa ordu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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