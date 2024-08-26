Ordu'da uyuşturucu madde imal eden yaşlı şahıs gözaltına alındı

Ordu'da uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen yaşlı şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi ekipleri, ihbar üzerine Altın Ordu ilçesine bağlı Yağızlı Mahallesi'nde E.Z.'nin (64) ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada; 64 kök kenevir bitkisi, 580 gram kubar esrar, 20 ml. kenevir yağı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU