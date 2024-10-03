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Ordu'da Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenciler Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirildi

Ordu'da Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenciler Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirildi
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Ordu Üniversitesi'nde 2 bin 572 öğrenciye, polis ekipleri tarafından düzenlenen programda siber suçlarla ilgili farkındalık eğitimi verildi. SİBERAY programı kapsamında güvenli internet kullanımı ve siber suçların engellenmesi konularında seminerler düzenlendi.

Ordu'da üniversiteye yeni başlayan 2 bin 572 öğrenci, polis ekiplerinin düzenlediği program kapsamında siber suçlara karşı bilgilendirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması amacıyla SİBERAY programı oluşturuldu. Program kapsamında Ordu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde Ordu'da öğrenim görmeye başlayan 2 bin 572 yeni öğrenciye güvenli ve bilinçli internet kullanımı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık semineri gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Eğitim Sağlık Polis ordu

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