Ordu'da Tutuklamalar: 29 Aranan Şahsın 22'si Cezaevine Gönderildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıstan 22'si tutuklandı. Son 9 günde 89 kişiye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 29 şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 9 günde yapılan çalışmalar neticesinde 89 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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