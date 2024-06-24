Üye Girişi
Haberler

Ordu'da tünel içinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tünel içerisinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tünel içerisinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu-Samsun Karayolu Kadıoğlu Tüneli'nde meydnaa geldi. Edinilen bilgiye göre, Elife Aysa Y. 'nin kullandığı 35 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu Tüneli içine geldiğinde önüne aniden çıkan Eymen Keskin"e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Fatsa Çocuk Ordu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title