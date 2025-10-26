Ordu'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Doğancı (26), 52 KG 391 plakalı traktörüyle bahçe içerisindeki stabilize yolda odun çektiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden Doğancı'nın kullandığı traktör devrilerek yaklaşık 300 metre yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Alican Doğancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU