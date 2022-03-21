Ordu'da trafikte hataya yer yok

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edilirken, 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

14-20 Mart tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 19 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 36 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 324 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 30 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 26 araç trafikten men edilirken 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa