Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Kaza, Ulubey Eymür Mahallesi, Ordu-Mesudiye yolu üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Yılmaz'ın (51) kullandığı 52 DK 814 plakalı otomobil ile Murat F. idaresindeki (34) 52 S 0240 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz (49) olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüste yolcu olarak bulunan Duru F. ise yaralanmıştı

Akraba oldukları öğrenilen Hayati ve Ali Yılmaz'ın cenazeleri yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ulubey ilçesi Belenyurt Mahallesi'ne götürüldü. Hayatını kaybedenler, Belenyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU