Haberler

Ordu'da Trafik Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'da Trafik Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan E.A. idaresindeki 55 ASB 634 plakalı otomobil ile aynı istikamette ve arkasında gelmekte olan Ö.E.Ü. idaresindeki 53 AL 186 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı otomobilinde eşi D.A. ve kendisi yara almazken, arka koltuğunda oturan kızı Derin Su Akın (7) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Derin Su Akın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ö.E.Ü., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı

'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'e büyük şok! O spor organizasyonundan çıkarıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.