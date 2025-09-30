Ordu'da Trafik Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan E.A. idaresindeki 55 ASB 634 plakalı otomobil ile aynı istikamette ve arkasında gelmekte olan Ö.E.Ü. idaresindeki 53 AL 186 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı otomobilinde eşi D.A. ve kendisi yara almazken, arka koltuğunda oturan kızı Derin Su Akın (7) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Derin Su Akın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ö.E.Ü., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU