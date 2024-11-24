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Ordu'da Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ordu'da bir otomobilin emniyet şeridinde bekleyen başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan iki tanesi kurtarılamadı.

Ordu'da bir otomobilin emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyreden Mertcan Gültekin yönetimindeki 52 AFP 035 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya karıştığı için emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul Can yönetimindeki 35 PL 219 otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile 35 PL 219 plakalı otomobilde bulunan Yılmaz Can, Emine Can ile Nesibe Çakmakcı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Can ve Nesibe Çakmakcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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