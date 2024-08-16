Ordu'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi, Ulubey karayolu üzerinde dün gece saat 02.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Özyurt'un (31) kullandığı 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan hendeğe yan yattı, sonrasında ise istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Murat Hasan Öztürk (39) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU