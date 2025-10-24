Ordu'da Trafik Kazası: Süt Yüklü Tır ile Otomobil Çarpıştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, süt yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu Fatsa Liman Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel K. yönetimindeki 39 SC 271 plakalı otomobil ile Fatih Ç. yönetimindeki 28 ACN 045 plakalı süt yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Yadigar D. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU