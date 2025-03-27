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Ordu'da Trafik Kazası: Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı, 2 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı, 2 Yaralı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki kuzeni yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Ordu'da otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Çırpan'ın (21) kullandığı 52 AL 631 plakalı otomobil, Bülbül Deresi Caddesi'nde rampa çıktığı esnada geri kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre geri gelen otomobil, korkulukları yıkarak, Bülbül Deresi'nin yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kuzeni Damla Çırpan (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil ise olay yerine sevk edilen çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Duydukları bir ses üzerine kaza olduğunu anladıklarını ve olay yerine giderek yaralılara yardım ettiklerini belirten mahalle sakini Sedat Kılıçkaya, "Sesi duyunca çöp konteynırı zannettik, sonrasında buraya geldik ve bir kadının bağırdığını duyduk. Yardımcı olduk, kendisini teselli ettik. Geri geri kayıp araç dere yatağına düşmüş" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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