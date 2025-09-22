Ordu'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan İrem Nur Ö. idaresindeki 34 NSJ 069 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç kız Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı ve bir süre sonra Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU