Ordu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem A.'nın (19) kullandığı 15 ABS 983 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Baş'a (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Ağır yaralanan Beyza Baş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kerem A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU