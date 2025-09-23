Haberler

Ordu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin çarptığı Beyza Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Kerem A. gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem A.'nın (19) kullandığı 15 ABS 983 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Baş'a (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Ağır yaralanan Beyza Baş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kerem A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.