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Ordu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametine seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen A.E.S. (19) idaresindeki 34 GVC 208 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 52 ADR 687 plakalı otomobilde bulunan S.Y. (37), İ.A.Y. (10) ile A. N. Y. (8) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin 112 Acil Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Ünye devlet sahil yolunda trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrası, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde yoğunlaşan trafik Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla sahil yolundan kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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