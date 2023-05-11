Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Yasin Ü. (27) idaresindeki 52 FY 377 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkmakta olan Veysel A.'nın (67) kullandığı 52 ABY 192 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılardan Veysel A., olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslara Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU