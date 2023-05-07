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Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, 61 ABY 202 plakalı seyir halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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