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Ordu'da Trafik Kazalarının Yarısı Motosiklet Kazası

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Ordu'da 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarının yarısının motosiklet kazası olduğu ortaya çıktı. 2024 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında bin 231 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken bin 732 kişi yaralandı. Ayrıca, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı kazalarında 2024 yılının ilk 7 ayında 112 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken 167 kişi yaralandı.

Ordu'da 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarının yarısının motosiklet kazası olduğu ortaya çıktı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında bin 231 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken bin 732 kişi yaralandı.

Patpat kazaları, trafik kazalarını geçti

Öte yandan Ordu yöresinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı kazalarında 2024 yılının ilk 7 ayında 112 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken 167 kişi yaralandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik ordu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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