Ordu'da Trafik Kazalarının Yarısı Motosiklet Kazası

Ordu'da 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarının yarısının motosiklet kazası olduğu ortaya çıktı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında bin 231 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken bin 732 kişi yaralandı.

Patpat kazaları, trafik kazalarını geçti

Öte yandan Ordu yöresinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı kazalarında 2024 yılının ilk 7 ayında 112 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken 167 kişi yaralandı. - ORDU