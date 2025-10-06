Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmaya Yönelik Denetimlerde 16 Bin 156 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 156 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 47 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 63 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 74 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 50 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 281 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 181 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 169 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 3 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 156 araç kontrol edildi, 2 bin 518 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU