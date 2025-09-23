Haberler

Ordu’da Trafik Kazalarını Azaltmaya Yönelik Büyük Denetim

Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 15 bin 600 araç ve sürücüsü kontrol ederek trafik kazalarını azaltmak amacıyla geniş kapsamlı denetimlerde bulundu. 52 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana gelirken, denetimlerde 2 bin 776 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 600 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 52 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 64 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 63 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 47 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 73 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 325 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 72 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 331 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 156 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 600 araç kontrol edildi, 2 bin 776 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 41 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

