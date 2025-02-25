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Ordu'da Trafik Denetimlerinde Bin 360 Sürücüye Ceza

Ordu'da Trafik Denetimlerinde Bin 360 Sürücüye Ceza
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Ordu'daki polis ekipleri, son bir haftada 5 bin 138 araç ve sürücüsünü kontrol ederek, 39 yaralanmalı kaza ve birçok ceza uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 5 bin 138 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 33 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 252 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 46 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 31 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, 6araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 5 bin 138 araç kontrol edildi, bin 360 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 22 araç trafikten men edildi ve 32 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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