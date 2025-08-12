Ordu'da Trafik Denetimlerinde 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 548 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 59 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 81 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 92 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 64 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 56 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 558 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 99 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 384 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 166 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 193 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 548 araç kontrol edildi, 3 bin 510 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 46 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU