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Ordu'da Trafik Denetimlerinde 18 Bin 516 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 18 Bin 516 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 18 bin 516 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 53 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, çeşitli ihlallerden binlerce sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 516 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 53 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 72 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 104 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 604 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 99 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 94 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 117 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ve araç sürücüsüne drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 516 araç kontrol edildi, 2 bin 405 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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