Haberler

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla son bir hafta içinde 17 bin 389 araç ve sürücüsünü denetledi. 52 yaralanmalı kaza meydana geldi, 67 kişi yaralandı. Denetimlerde birçok sürücüye çeşitli ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 389 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 52 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 90 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 119 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 305 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 179 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 389 araç kontrol edildi, 3 bin 445 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

İddianame kabul edildi! 7'si belediye başkanı 200 sanık yargılanacak
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.