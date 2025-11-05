Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 389 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 52 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 90 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 119 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 305 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 179 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 389 araç kontrol edildi, 3 bin 445 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU