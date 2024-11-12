Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 17 bin 83 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kazalarını önlemek amacıyla birçok sürücüye çeşitli ceza işlemleri yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 83 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 33 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 48 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 83 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 101 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 310 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 84 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 127 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 117 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 83 araç kontrol edildi, 2 bin 214 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Rashica sakatlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 12 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.