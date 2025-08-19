Ordu'da Trafik Denetimlerinde 17 Bin 566 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 566 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 68 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 95 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 50 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 121 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 636 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 385 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 212 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 566 araç kontrol edildi, 3 bin 550 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 50 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU