Ordu’da Trafik Denetimlerinde 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu’da Trafik Denetimlerinde 16 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis, trafik kazalarının azaltılması amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde son bir haftada 16 bin 47 aracı ve sürücüyü kontrol ederek, çeşitli ihlallerden 2859 sürücüye ceza uyguladı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 47 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 53 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 84 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 52 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 83 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 822 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 138 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 118 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 193 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 47 araç kontrol edildi, 2 bin 859 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 53 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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