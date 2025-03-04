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Ordu'da Trafik Denetimlerinde 12 Bin 589 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 12 Bin 589 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde son bir haftada 12 bin 589 araç kontrol edildi. 26 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği bu süreçte, 1,180 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 589 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 26 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 61 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 81 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 501 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 84 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 78 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 53 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 589 araç kontrol edildi, bin 180 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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