Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 12 Bin 471 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimlerinde 12 Bin 471 Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 471 araç ve sürücüsünü kontrol etti. 29 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 35 kişi yaralandı. Denetimlerde birçok sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 471 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 29 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 71 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 54 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 520 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 38 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 76 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 58 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 471 araç kontrol edildi, 2 bin 153 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 33 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki hakemin Süper Lig defteri kapandı
img

SUV model şampiyonları belli oldu
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yangınımız çok büyük, sorumlulardan hesap sorulacak

Erdoğan'dan faciayla ilgili ilk sözler: Yürek yangınımız çok büyük
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.