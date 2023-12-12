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Ordu'da trafik denetimleri sonucunda 16 bin 277 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 16 bin 277 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 277 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 42 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 48 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 80 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 67 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 168 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 894 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 35 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 172 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 37 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 277 araç kontrol edildi, 2 bin 460 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 80 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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