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Ordu'da Trafik Denetimleri Sonucunda 15 Bin 715 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri Sonucunda 15 Bin 715 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, son bir haftada 15 bin 715 araç kontrol edilmiş, 33 yaralanmalı kaza yaşanmış ve toplamda 2 bin 546 sürücüye çeşitli cezalar uygulanmıştır.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 715 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 33 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 60 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 67 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 59 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 459 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 93 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 162 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 109 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 715 araç kontrol edildi, 2 bin 546 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 60 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Polis Kaza ordu

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