Ordu'da Trafik Denetimleri Sonuç Veriyor: 21 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son 9 günde 21 bin 997 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 71 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 98 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 71 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 80 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 61 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 178 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 621 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 128 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 364 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 139 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 21 bin 977 araç kontrol edildi, 3 bin 322 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 45 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU