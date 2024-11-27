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Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor: 14 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor: 14 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 923 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 49 yaralanmalı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, çeşitli ihlallere 2 bin 567 sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 923 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 49 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 62 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 65 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 86 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 389 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 108 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 188 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 118 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 923 araç kontrol edildi, 2 bin 567 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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