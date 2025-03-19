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Ordu'da Trafik Denetimleri: 21 Bin 854 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 21 Bin 854 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 854 araç kontrol edildi. 47 yaralanmalı kaza meydana geldi ve 3 bin 98 sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 21 bin 854 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 47 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 73 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 18 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 119 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 51 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 123 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 791 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 125 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 123 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 228 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 21 bin 854 araç kontrol edildi, 3 bin 98 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 18 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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