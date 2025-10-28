Ordu'da Trafik Denetimleri: 20 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 20 bin 11 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 109 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 61 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 589 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 104 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 347 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 157 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 20 bin 11 araç kontrol edildi, 3 bin 376 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU