Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi, 48 Kazada 60 Yaralı

Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 19 bin 171 araç ve sürücüyü kontrol ederek trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler gerçekleştirdi. 48 yaralanmalı trafik kazasında toplamda 60 kişi yaralandı ve çeşitli ihlallerden 2 bin 444 sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 19 bin 171 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 48 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 87 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 71 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 417 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 156 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 400 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 162 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 171 araç kontrol edildi, 2 bin 444 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
