Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi
Ordu ilinde yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 18 bin 137 araç kontrol edildi. 50 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana gelirken, birçok sürücüye çeşitli ihlallerden ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 137 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 50 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 72 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 98 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 47 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 495 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 124 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 260 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 202 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 137 araç kontrol edildi, 3 bin 390 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
