Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 18 bin 63 araç kontrol edildi. 54 yaralanmalı trafik kazasında 60 kişi yaralanırken, çok sayıda sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 63 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 54 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 49 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 35 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 66 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 907 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 137 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 92 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 63 araç kontrol edildi, 3 bin 22 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 49 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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