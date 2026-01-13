Ordu'da bir haftada yaklaşık 18 bin araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 17 bin 742 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 40 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 56 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 51 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 117 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 561 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 129 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 334 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 134 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 742 araç kontrol edildi, 3 bin 902 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU