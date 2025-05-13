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Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'daki polis ekipleri, son bir haftada trafik kazalarını azaltmak amacıyla 17 bin 17 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde çeşitli trafik ihlallerinden 2 bin 682 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 17 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 53 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 61 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 91 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 899 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 114 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 122 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 135 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 17 araç kontrol edildi, 2 bin 682 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi ve 61 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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