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Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada trafik kazalarını azaltmak amacıyla 16 bin 44 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde 37 yaralanmalı kaza meydana geldi ve toplam 2 bin 307 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 44 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 37 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 58 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 72 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 111 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 587 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 81 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 44 araç kontrol edildi, 2 bin 307 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 44 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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