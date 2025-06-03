Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin 844 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin 844 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 16 bin 844 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 43 yaralanmalı trafik kazasında 56 kişi yaralanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 3 bin 301 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 844 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 56 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 60 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 76 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 59 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 134 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 844 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 180 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 220 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 222 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 844 araç kontrol edildi, 3 bin 301 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 60 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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