Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i doktoru defalarca uyarmış

Aort damarı yırtılan Önder'i defalarca uyarmış
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 905 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Toplam 2 bin 935 sürücüye çeşitli ceza işlemleri uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 905 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 50 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 104 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 910 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 104 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 70 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 93 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 905 araç kontrol edildi, 2 bin 935 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi ve 50 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.