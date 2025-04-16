Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 905 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 50 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 104 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 910 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 104 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 70 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 93 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 905 araç kontrol edildi, 2 bin 935 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi ve 50 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU