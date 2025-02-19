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Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 721 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 721 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 15 bin 721 araç ve sürücüsünü kontrol ederek trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler gerçekleştirdi. 41 yaralanmalı kaza meydana gelirken, toplam 2 bin 568 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 721 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 69 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 135 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 39 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 77 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 647 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 107 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 141 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 721 araç kontrol edildi, 2 bin 568 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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