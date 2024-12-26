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Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 711 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 711 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 15 bin 711 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Son bir haftada 35 yaralanmalı kaza meydana gelirken, 2 bin 651 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 711 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 35 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 47 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 81 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 60 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 565 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 134 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 155 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 99 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 711 araç kontrol edildi, 2 bin 651 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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