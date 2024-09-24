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Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 211 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 Bin 211 Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 15 bin 211 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Son bir haftada 50 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, çeşitli ihlallerden dolayı 3 bin 475 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 211 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 50 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 73 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 43 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 76 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 648 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 95 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 281 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 470 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 211 araç kontrol edildi, 3 bin 475 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Polis Kaza ordu

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