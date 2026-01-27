Ordu'da bir haftada 14 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 14 bin 692 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 62 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 201 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 54 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 692 araç kontrol edildi, 3 bin 431 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU